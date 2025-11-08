Harga Oracle AI Hari Ini

Harga live Oracle AI (ORACLE) hari ini adalah $ 0.00008195, dengan perubahan 1.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORACLE ke USD saat ini adalah $ 0.00008195 per ORACLE.

Oracle AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,085, dengan suplai yang beredar 794.22M ORACLE. Selama 24 jam terakhir, ORACLE diperdagangkan antara $ 0.00007908 (low) dan $ 0.00008304 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01300449, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002524.

Dalam kinerja jangka pendek, ORACLE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Oracle AI (ORACLE)

Kapitalisasi Pasar $ 65.09K$ 65.09K $ 65.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 81.94K$ 81.94K $ 81.94K Suplai Peredaran 794.22M 794.22M 794.22M Total Suplai 999,945,492.0 999,945,492.0 999,945,492.0

Kapitalisasi Pasar Oracle AI saat ini adalah $ 65.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORACLE adalah 794.22M, dan total suplainya sebesar 999945492.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.94K.