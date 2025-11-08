Harga Orbit Protocol Hari Ini

Harga live Orbit Protocol (ORBIT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORBIT ke USD saat ini adalah -- per ORBIT.

Orbit Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,753, dengan suplai yang beredar 59.92M ORBIT. Selama 24 jam terakhir, ORBIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.29, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ORBIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Orbit Protocol (ORBIT)

Kapitalisasi Pasar $ 52.75K$ 52.75K $ 52.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 86.95K$ 86.95K $ 86.95K Suplai Peredaran 59.92M 59.92M 59.92M Total Suplai 98,760,404.12 98,760,404.12 98,760,404.12

