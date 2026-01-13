Berapa harga saat ini dari Organic?

Organic diperdagangkan pada Rp107.78589785346138000, mengalami pergerakan harga sebesar -5.53% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Organic adalah Rp167.54896801346571000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp86.6215197598527000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan ORG hari ini?

Market capitalization berada pada Rp13287946999.837419000, menempatkan aset ini di peringkat #4093 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Organic?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan ORG.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 123324865.249288 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Organic termasuk?

Organic merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,BONK.fun Ecosystem,Governance, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai ORG?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan ORG memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.