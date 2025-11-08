Harga PAC Protocol Hari Ini

Harga live PAC Protocol (PAC) hari ini adalah --, dengan perubahan 15.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAC ke USD saat ini adalah -- per PAC.

PAC Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,699, dengan suplai yang beredar 17.44B PAC. Selama 24 jam terakhir, PAC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01888026, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PAC bergerak +0.68% dalam satu jam terakhir dan +12.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PAC Protocol (PAC)

Kapitalisasi Pasar $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.13K$ 85.13K $ 85.13K Suplai Peredaran 17.44B 17.44B 17.44B Total Suplai 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PAC Protocol saat ini adalah $ 29.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAC adalah 17.44B, dan total suplainya sebesar 50000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.13K.