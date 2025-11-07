Harga Pactus Hari Ini

Harga live Pactus (PAC) hari ini adalah $ 0.04338649, dengan perubahan 30.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAC ke USD saat ini adalah $ 0.04338649 per PAC.

Pactus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 118,007, dengan suplai yang beredar 2.72M PAC. Selama 24 jam terakhir, PAC diperdagangkan antara $ 0.03704579 (low) dan $ 0.07796 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.002, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01519958.

Dalam kinerja jangka pendek, PAC bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan -45.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pactus (PAC)

Kapitalisasi Pasar $ 118.01K$ 118.01K $ 118.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 642.10K$ 642.10K $ 642.10K Suplai Peredaran 2.72M 2.72M 2.72M Total Suplai 14,799,601.83607999 14,799,601.83607999 14,799,601.83607999

Kapitalisasi Pasar Pactus saat ini adalah $ 118.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAC adalah 2.72M, dan total suplainya sebesar 14799601.83607999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 642.10K.