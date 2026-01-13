Harga Pacu Jalur Hari Ini

Harga live Pacu Jalur (BOATKID) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 8.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOATKID ke USD saat ini adalah $ 0 per BOATKID.

Pacu Jalur saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 95,223, dengan suplai yang beredar 997.39M BOATKID. Selama 24 jam terakhir, BOATKID diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01306515, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BOATKID bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan +1.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pacu Jalur (BOATKID)

Kapitalisasi Pasar $ 95.22K$ 95.22K $ 95.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 95.22K$ 95.22K $ 95.22K Suplai Peredaran 997.39M 997.39M 997.39M Total Suplai 997,385,456.315245 997,385,456.315245 997,385,456.315245

