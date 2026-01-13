Harga PairPunk Hari Ini

Harga live PairPunk (PAIR) hari ini adalah $ 0.00012636, dengan perubahan 29.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAIR ke USD saat ini adalah $ 0.00012636 per PAIR.

PairPunk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 126,260, dengan suplai yang beredar 999.24M PAIR. Selama 24 jam terakhir, PAIR diperdagangkan antara $ 0.00009677 (low) dan $ 0.00013681 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00013681, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001801.

Dalam kinerja jangka pendek, PAIR bergerak +0.64% dalam satu jam terakhir dan +250.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PairPunk (PAIR)

Kapitalisasi Pasar $ 126.26K$ 126.26K $ 126.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 126.26K$ 126.26K $ 126.26K Suplai Peredaran 999.24M 999.24M 999.24M Total Suplai 999,237,240.0 999,237,240.0 999,237,240.0

Kapitalisasi Pasar PairPunk saat ini adalah $ 126.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAIR adalah 999.24M, dan total suplainya sebesar 999237240.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 126.26K.