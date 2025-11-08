Harga Patchwork Naval Hari Ini

Harga live Patchwork Naval (NAVAL) hari ini adalah $ 0.00003435, dengan perubahan 1.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NAVAL ke USD saat ini adalah $ 0.00003435 per NAVAL.

Patchwork Naval saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,845, dengan suplai yang beredar 980.65M NAVAL. Selama 24 jam terakhir, NAVAL diperdagangkan antara $ 0.00003228 (low) dan $ 0.00003451 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01805902, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003073.

Dalam kinerja jangka pendek, NAVAL bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan -14.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Patchwork Naval (NAVAL)

Kapitalisasi Pasar $ 33.85K$ 33.85K $ 33.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.85K$ 33.85K $ 33.85K Suplai Peredaran 980.65M 980.65M 980.65M Total Suplai 980,646,360.302342 980,646,360.302342 980,646,360.302342

Kapitalisasi Pasar Patchwork Naval saat ini adalah $ 33.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NAVAL adalah 980.65M, dan total suplainya sebesar 980646360.302342. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.85K.