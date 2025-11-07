Harga pBTC35A Hari Ini

Harga live pBTC35A (PBTC35A) hari ini adalah $ 0.771134, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PBTC35A ke USD saat ini adalah $ 0.771134 per PBTC35A.

pBTC35A saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 164,960, dengan suplai yang beredar 214.60K PBTC35A. Selama 24 jam terakhir, PBTC35A diperdagangkan antara $ 0.768217 (low) dan $ 0.771457 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 216.53, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.478614.

Dalam kinerja jangka pendek, PBTC35A bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -2.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar pBTC35A (PBTC35A)

Kapitalisasi Pasar $ 164.96K$ 164.96K $ 164.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 164.96K$ 164.96K $ 164.96K Suplai Peredaran 214.60K 214.60K 214.60K Total Suplai 214,601.99998208 214,601.99998208 214,601.99998208

