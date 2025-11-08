Harga Peace Guy Hari Ini

Harga live Peace Guy (PEACEGUY) hari ini adalah $ 0.00006642, dengan perubahan 3.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEACEGUY ke USD saat ini adalah $ 0.00006642 per PEACEGUY.

Peace Guy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,134, dengan suplai yang beredar 999.25M PEACEGUY. Selama 24 jam terakhir, PEACEGUY diperdagangkan antara $ 0.00006298 (low) dan $ 0.00007112 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00144268, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005082.

Dalam kinerja jangka pendek, PEACEGUY bergerak -0.44% dalam satu jam terakhir dan -33.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Peace Guy (PEACEGUY)

Kapitalisasi Pasar $ 66.13K$ 66.13K $ 66.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 66.13K$ 66.13K $ 66.13K Suplai Peredaran 999.25M 999.25M 999.25M Total Suplai 999,249,537.452455 999,249,537.452455 999,249,537.452455

Kapitalisasi Pasar Peace Guy saat ini adalah $ 66.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEACEGUY adalah 999.25M, dan total suplainya sebesar 999249537.452455. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 66.13K.