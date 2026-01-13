Harga Peach and Pablo Hari Ini

Harga live Peach and Pablo (PP) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PP ke USD saat ini adalah $ 0 per PP.

Peach and Pablo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 107,969, dengan suplai yang beredar 1.00B PP. Selama 24 jam terakhir, PP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PP bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan -11.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Peach and Pablo (PP)

Kapitalisasi Pasar $ 107.97K$ 107.97K $ 107.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 107.97K$ 107.97K $ 107.97K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Peach and Pablo saat ini adalah $ 107.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PP adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.97K.