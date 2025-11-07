Harga Peanut Hari Ini

Harga live Peanut (NUX) hari ini adalah $ 0.00289891, dengan perubahan 2.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NUX ke USD saat ini adalah $ 0.00289891 per NUX.

Peanut saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 144,953, dengan suplai yang beredar 50.00M NUX. Selama 24 jam terakhir, NUX diperdagangkan antara $ 0.00284619 (low) dan $ 0.00308268 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 31.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0017647.

Dalam kinerja jangka pendek, NUX bergerak -5.24% dalam satu jam terakhir dan +6.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Peanut (NUX)

Kapitalisasi Pasar $ 144.95K$ 144.95K $ 144.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 144.95K$ 144.95K $ 144.95K Suplai Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Total Suplai 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

