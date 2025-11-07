BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Pegaxy hari ini adalah 0.00115256 USD. Lacak informasi harga aktual PGX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PGX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pegaxy hari ini adalah 0.00115256 USD. Lacak informasi harga aktual PGX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PGX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PGX

Info Harga PGX

Penjelasan PGX

Situs Web Resmi PGX

Tokenomi PGX

Prakiraan Harga PGX

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pegaxy

Harga Pegaxy (PGX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PGX ke USD:

$0.00115256
$0.00115256$0.00115256
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Pegaxy (PGX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:05:09 (UTC+8)

Informasi Harga Pegaxy (PGX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

$ 0.0010692
$ 0.0010692$ 0.0010692

--

--

0.00%

0.00%

Harga aktual Pegaxy (PGX) adalah $0.00115256. Selama 24 jam terakhir, PGX diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPGX adalah $ 1.051, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0010692.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PGX telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pegaxy (PGX)

$ 507.93K
$ 507.93K$ 507.93K

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

440.69M
440.69M 440.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pegaxy saat ini adalah $ 507.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PGX adalah 440.69M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.15M.

Riwayat Harga Pegaxy (PGX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Pegaxy ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pegaxy ke USD adalah $ -0.0004070695.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pegaxy ke USD adalah $ -0.0003399524.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pegaxy ke USD adalah $ -0.000579668851967564.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0004070695-35.31%
60 Hari$ -0.0003399524-29.49%
90 Hari$ -0.000579668851967564-33.46%

Apa yang dimaksud dengan Pegaxy (PGX)

Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform.

Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus).

Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Pegaxy (PGX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Pegaxy (USD)

Berapa nilai Pegaxy (PGX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pegaxy (PGX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pegaxy.

Cek prediksi harga Pegaxy sekarang!

PGX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Pegaxy (PGX)

Memahami tokenomi Pegaxy (PGX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PGX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Pegaxy (PGX)

Berapa nilai Pegaxy (PGX) hari ini?
Harga live PGX dalam USD adalah 0.00115256 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PGX ke USD saat ini?
Harga PGX ke USD saat ini adalah $ 0.00115256. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pegaxy?
Kapitalisasi pasar PGX adalah $ 507.93K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PGX?
Suplai beredar PGX adalah 440.69M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PGX?
PGX mencapai harga ATH sebesar 1.051 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PGX?
PGX mencapai harga ATL 0.0010692 USD.
Berapa volume perdagangan PGX?
Volume perdagangan 24 jam live PGX adalah -- USD.
Akankah harga PGX naik lebih tinggi tahun ini?
PGX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PGX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:05:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pegaxy (PGX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,485.00
$100,485.00$100,485.00

-1.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,263.66
$3,263.66$3,263.66

-1.09%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0500
$1.0500$1.0500

+22.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.74
$153.74$153.74

-1.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,485.00
$100,485.00$100,485.00

-1.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,263.66
$3,263.66$3,263.66

-1.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.74
$153.74$153.74

-1.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1888
$2.1888$2.1888

-2.04%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$942.52
$942.52$942.52

+0.95%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015312
$0.00015312$0.00015312

+2,962.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008142
$0.008142$0.008142

+281.53%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004125
$0.00004125$0.00004125

+283.00%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$20.8930
$20.8930$20.8930

+241.94%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009068
$0.009068$0.009068

+126.70%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002972
$0.0000002972$0.0000002972

+98.13%