Harga Pepe AI (PEPEAI)
Harga live Pepe AI (PEPEAI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PEPEAI ke USD saat ini adalah $ 0 per PEPEAI.
Pepe AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,751, dengan suplai yang beredar 69.00T PEPEAI. Selama 24 jam terakhir, PEPEAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, PEPEAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Pepe AI saat ini adalah $ 73.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PEPEAI adalah 69.00T, dan total suplainya sebesar 69000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.75K.
--
--
+0.02%
+0.02%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Pepe AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Pepe AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Pepe AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Pepe AI ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|+57.24%
|60 Hari
|$ 0
|+38.99%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Pepe AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga saat ini dari Pepe AI?
Pepe AI (PEPEAI) diperdagangkan pada Rp, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.
Apa peran Pepe AI dalam ekosistemnya?
Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor BNB Chain Ecosystem,Meme,The Boy’s Club, PEPEAI sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.
Seberapa aktif PEPEAI diperdagangkan hari ini?
Selama 24 jam terakhir, PEPEAI mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.
Berapa jumlah pasokan beredar dari Pepe AI?
Terdapat 69000000000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.
Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat PEPEAI?
Pepe AI saat ini menempati peringkat pasar #7744 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1246576679.516701000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.
Bagaimana kinerja Pepe AI dalam 24 jam terakhir?
Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.
Bagaimana perbandingan Pepe AI dengan aset serupa dalam kategori yang sama?
Dalam segmen BNB Chain Ecosystem,Meme,The Boy’s Club, PEPEAI menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
|01-15 10:43:43
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61
