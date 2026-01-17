Harga Pepe Prophet Hari Ini

Harga live Pepe Prophet (KEK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEK ke USD saat ini adalah $ 0 per KEK.

Pepe Prophet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,779, dengan suplai yang beredar 420.69B KEK. Selama 24 jam terakhir, KEK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000155, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KEK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -1.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pepe Prophet (KEK)

Kapitalisasi Pasar $ 25.78K$ 25.78K $ 25.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.78K$ 25.78K $ 25.78K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pepe Prophet saat ini adalah $ 25.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEK adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.78K.