Harga live Petunia (PETUNIA) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PETUNIA ke USD saat ini adalah -- per PETUNIA.

Petunia saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,564, dengan suplai yang beredar 997.77M PETUNIA. Selama 24 jam terakhir, PETUNIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04281083, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PETUNIA bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -11.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Petunia (PETUNIA)

Kapitalisasi Pasar $ 47.56K$ 47.56K $ 47.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.56K$ 47.56K $ 47.56K Suplai Peredaran 997.77M 997.77M 997.77M Total Suplai 997,766,891.628901 997,766,891.628901 997,766,891.628901

Kapitalisasi Pasar Petunia saat ini adalah $ 47.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PETUNIA adalah 997.77M, dan total suplainya sebesar 997766891.628901. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.56K.