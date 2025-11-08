Harga PigCat Hari Ini

Harga live PigCat (PC) hari ini adalah $ 0.00001507, dengan perubahan 3.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PC ke USD saat ini adalah $ 0.00001507 per PC.

PigCat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,064.39, dengan suplai yang beredar 999.96M PC. Selama 24 jam terakhir, PC diperdagangkan antara $ 0.0000143 (low) dan $ 0.00001505 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00904254, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001053.

Dalam kinerja jangka pendek, PC bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -15.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PigCat (PC)

Kapitalisasi Pasar $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,957,592.81 999,957,592.81 999,957,592.81

Kapitalisasi Pasar PigCat saat ini adalah $ 15.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PC adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999957592.81. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.06K.