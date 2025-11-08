Harga Pillzumi Hari Ini

Harga live Pillzumi (PILLZUMI) hari ini adalah $ 0.00002534, dengan perubahan 2.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PILLZUMI ke USD saat ini adalah $ 0.00002534 per PILLZUMI.

Pillzumi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,328, dengan suplai yang beredar 999.55M PILLZUMI. Selama 24 jam terakhir, PILLZUMI diperdagangkan antara $ 0.00002478 (low) dan $ 0.00002598 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01926212, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002478.

Dalam kinerja jangka pendek, PILLZUMI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -28.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pillzumi (PILLZUMI)

Kapitalisasi Pasar $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K Suplai Peredaran 999.55M 999.55M 999.55M Total Suplai 999,551,270.585341 999,551,270.585341 999,551,270.585341

Kapitalisasi Pasar Pillzumi saat ini adalah $ 25.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PILLZUMI adalah 999.55M, dan total suplainya sebesar 999551270.585341. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.33K.