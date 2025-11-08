Harga Pipo Hari Ini

Harga live Pipo (PIPO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIPO ke USD saat ini adalah -- per PIPO.

Pipo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,151.95, dengan suplai yang beredar 1.00B PIPO. Selama 24 jam terakhir, PIPO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00227415, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PIPO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pipo (PIPO)

Kapitalisasi Pasar $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pipo saat ini adalah $ 10.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PIPO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.15K.