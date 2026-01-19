Berapa harga real-time Pizza hari ini?

Harga live Pizza berada pada Rp18.37299506001650000, bergerak -15.91% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk PIZZA?

PIZZA telah diperdagangkan antara Rp18.27767121505850000 dan Rp22.00273778043850000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Pizza hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana PIZZA saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa PIZZA menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Pizza?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp18372809144.716050000, Pizza berada di peringkat #3702, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami PIZZA baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Pizza dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp39.85398690182850000, sementara ATL-nya adalah Rp0.81752028025150000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar PIZZA?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999749065.39413 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.