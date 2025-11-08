Harga Platypus Finance Hari Ini

Harga live Platypus Finance (PTP) hari ini adalah $ 0.00006766, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PTP ke USD saat ini adalah $ 0.00006766 per PTP.

Platypus Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,460.83, dengan suplai yang beredar 228.52M PTP. Selama 24 jam terakhir, PTP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 16.69, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003665.

Dalam kinerja jangka pendek, PTP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Platypus Finance (PTP)

Kapitalisasi Pasar $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.30K$ 20.30K $ 20.30K Suplai Peredaran 228.52M 228.52M 228.52M Total Suplai 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

