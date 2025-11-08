BursaDEX+
Harga live POKI hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar POKI adalah 13,305.4 USD. Lacak informasi harga aktual POKI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live POKI hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar POKI adalah 13,305.4 USD. Lacak informasi harga aktual POKI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang POKI

Info Harga POKI

Penjelasan POKI

Situs Web Resmi POKI

Tokenomi POKI

Prakiraan Harga POKI

Harga POKI (POKI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 POKI ke USD:

--
----
+6.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live POKI (POKI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:07:17 (UTC+8)

Harga POKI Hari Ini

Harga live POKI (POKI) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POKI ke USD saat ini adalah -- per POKI.

POKI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,305.4, dengan suplai yang beredar 984.06M POKI. Selama 24 jam terakhir, POKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00106015, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POKI bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan -20.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar POKI (POKI)

$ 13.31K
$ 13.31K$ 13.31K

--
----

$ 13.52K
$ 13.52K$ 13.52K

984.06M
984.06M 984.06M

999,845,689.148339
999,845,689.148339 999,845,689.148339

Kapitalisasi Pasar POKI saat ini adalah $ 13.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POKI adalah 984.06M, dan total suplainya sebesar 999845689.148339. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.52K.

Riwayat Harga POKI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+6.13%

-20.66%

-20.66%

Riwayat Harga POKI (POKI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga POKI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga POKI ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga POKI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga POKI ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.13%
30 Days$ 0-64.94%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk POKI

Prediksi Harga POKI (POKI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POKI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga POKI (POKI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga POKI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga POKI yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga POKI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga POKI.

Apa yang dimaksud dengan POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

Sumber Daya POKI (POKI)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang POKI

Berapa nilai 1 POKI pada tahun 2030?
Jika POKI tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga POKI tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:07:17 (UTC+8)

Jelajahi POKI Selengkapnya

