Harga Polite Cat Hari Ini

Harga live Polite Cat (POCAT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POCAT ke USD saat ini adalah $ 0 per POCAT.

Polite Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,974, dengan suplai yang beredar 975.64M POCAT. Selama 24 jam terakhir, POCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00190501, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POCAT bergerak +0.22% dalam satu jam terakhir dan +10.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Polite Cat (POCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K Suplai Peredaran 975.64M 975.64M 975.64M Total Suplai 975,635,332.716818 975,635,332.716818 975,635,332.716818

Kapitalisasi Pasar Polite Cat saat ini adalah $ 23.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POCAT adalah 975.64M, dan total suplainya sebesar 975635332.716818. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.97K.