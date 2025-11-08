Harga Polygen Hari Ini

Harga live Polygen (PGEN) hari ini adalah $ 0.00003143, dengan perubahan 3.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PGEN ke USD saat ini adalah $ 0.00003143 per PGEN.

Polygen saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,643.12, dengan suplai yang beredar 497.77M PGEN. Selama 24 jam terakhir, PGEN diperdagangkan antara $ 0.00003038 (low) dan $ 0.00003148 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.051757, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002352.

Dalam kinerja jangka pendek, PGEN bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan -4.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Polygen (PGEN)

Kapitalisasi Pasar $ 15.64K$ 15.64K $ 15.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.43K$ 31.43K $ 31.43K Suplai Peredaran 497.77M 497.77M 497.77M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Polygen saat ini adalah $ 15.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PGEN adalah 497.77M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.43K.