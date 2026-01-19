Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Polymath?

Polymath beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari POLY?

Token ini dihargai sebesar Rp436.11943573997200000, mencatat pergerakan harga sebesar -2.24% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Polymath?

Polymath termasuk dalam kategori Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan POLY dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Polymath?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp47866006774.721250000, menempatkan aset ini di peringkat #2685. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai POLY yang beredar saat ini?

Terdapat 109754353.7782444 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Polymath hari ini?

Dalam satu hari terakhir, POLY mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Polymath berfluktuasi antara Rp430.87442708645850000 dan Rp454.14460017423750000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.