Harga PolyPort Hari Ini

Harga live PolyPort (POLYPORT) hari ini adalah $ 0.00006156, dengan perubahan 24.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLYPORT ke USD saat ini adalah $ 0.00006156 per POLYPORT.

PolyPort saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,898, dengan suplai yang beredar 999.90M POLYPORT. Selama 24 jam terakhir, POLYPORT diperdagangkan antara $ 0.00005593 (low) dan $ 0.00008177 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010516, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003048.

Dalam kinerja jangka pendek, POLYPORT bergerak -8.79% dalam satu jam terakhir dan +32.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PolyPort (POLYPORT)

Kapitalisasi Pasar $ 61.90K$ 61.90K $ 61.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.90K$ 61.90K $ 61.90K Suplai Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Total Suplai 999,896,636.555677 999,896,636.555677 999,896,636.555677

