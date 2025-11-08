BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live POPEYE hari ini adalah 0.00002641 USD. Kapitalisasi pasar POPEYE adalah 26,397 USD. Lacak informasi harga aktual POPEYE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live POPEYE hari ini adalah 0.00002641 USD. Kapitalisasi pasar POPEYE adalah 26,397 USD. Lacak informasi harga aktual POPEYE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang POPEYE

Info Harga POPEYE

Penjelasan POPEYE

Situs Web Resmi POPEYE

Tokenomi POPEYE

Prakiraan Harga POPEYE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo POPEYE

Harga POPEYE (POPEYE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 POPEYE ke USD:

--
----
+38.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live POPEYE (POPEYE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:50:10 (UTC+8)

Harga POPEYE Hari Ini

Harga live POPEYE (POPEYE) hari ini adalah $ 0.00002641, dengan perubahan 38.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POPEYE ke USD saat ini adalah $ 0.00002641 per POPEYE.

POPEYE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,397, dengan suplai yang beredar 999.70M POPEYE. Selama 24 jam terakhir, POPEYE diperdagangkan antara $ 0.00001777 (low) dan $ 0.00003642 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00074443, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000875.

Dalam kinerja jangka pendek, POPEYE bergerak +2.47% dalam satu jam terakhir dan +174.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar POPEYE (POPEYE)

$ 26.40K
$ 26.40K$ 26.40K

--
----

$ 26.40K
$ 26.40K$ 26.40K

999.70M
999.70M 999.70M

999,700,561.3039827
999,700,561.3039827 999,700,561.3039827

Kapitalisasi Pasar POPEYE saat ini adalah $ 26.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POPEYE adalah 999.70M, dan total suplainya sebesar 999700561.3039827. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.40K.

Riwayat Harga POPEYE USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001777
$ 0.00001777$ 0.00001777
Low 24 Jam
$ 0.00003642
$ 0.00003642$ 0.00003642
High 24 Jam

$ 0.00001777
$ 0.00001777$ 0.00001777

$ 0.00003642
$ 0.00003642$ 0.00003642

$ 0.00074443
$ 0.00074443$ 0.00074443

$ 0.00000875
$ 0.00000875$ 0.00000875

+2.47%

+38.84%

+174.67%

+174.67%

Riwayat Harga POPEYE (POPEYE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga POPEYE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga POPEYE ke USD adalah $ +0.0000085061.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga POPEYE ke USD adalah $ +0.0000026283.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga POPEYE ke USD adalah $ -0.0000114476401934.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+38.84%
30 Days$ +0.0000085061+32.21%
60 Hari$ +0.0000026283+9.95%
90 Hari$ -0.0000114476401934-30.23%

Prediksi Harga untuk POPEYE

Prediksi Harga POPEYE (POPEYE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POPEYE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga POPEYE (POPEYE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga POPEYE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga POPEYE yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga POPEYE untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga POPEYE.

Apa yang dimaksud dengan POPEYE (POPEYE)

The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem.

The $POPEYE ecosystem focuses on:

Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya POPEYE (POPEYE)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang POPEYE

Berapa nilai 1 POPEYE pada tahun 2030?
Jika POPEYE tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga POPEYE tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:50:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting POPEYE (POPEYE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi POPEYE Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.39
$22.39$22.39

+123.90%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006631
$0.00006631$0.00006631

+1,226.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009679
$0.009679$0.009679

+141.97%

Flux

Flux

FLUX

$0.19366
$0.19366$0.19366

+77.13%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010000
$0.000010000$0.000010000

+66.66%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02330
$0.02330$0.02330

+44.09%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.