Harga POPEYE Hari Ini

Harga live POPEYE (POPEYE) hari ini adalah $ 0.00002641, dengan perubahan 38.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POPEYE ke USD saat ini adalah $ 0.00002641 per POPEYE.

POPEYE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,397, dengan suplai yang beredar 999.70M POPEYE. Selama 24 jam terakhir, POPEYE diperdagangkan antara $ 0.00001777 (low) dan $ 0.00003642 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00074443, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000875.

Dalam kinerja jangka pendek, POPEYE bergerak +2.47% dalam satu jam terakhir dan +174.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar POPEYE (POPEYE)

Kapitalisasi Pasar $ 26.40K$ 26.40K $ 26.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.40K$ 26.40K $ 26.40K Suplai Peredaran 999.70M 999.70M 999.70M Total Suplai 999,700,561.3039827 999,700,561.3039827 999,700,561.3039827

Kapitalisasi Pasar POPEYE saat ini adalah $ 26.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POPEYE adalah 999.70M, dan total suplainya sebesar 999700561.3039827. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.40K.