BursaDEX+
Harga live PoSciDonDAO Token hari ini adalah 0.250759 USD. Lacak informasi harga aktual SCI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SCI

Info Harga SCI

Penjelasan SCI

Situs Web Resmi SCI

Tokenomi SCI

Prakiraan Harga SCI

Harga PoSciDonDAO Token (SCI)

Harga Live 1 SCI ke USD:

$0.250759
-9.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live PoSciDonDAO Token (SCI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:57:33 (UTC+8)

Informasi Harga PoSciDonDAO Token (SCI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.250644
Low 24 Jam
$ 0.277674
High 24 Jam

$ 0.250644
$ 0.277674
$ 6.38
$ 0.249713
-2.55%

-9.69%

-29.33%

-29.33%

Harga aktual PoSciDonDAO Token (SCI) adalah $0.250759. Selama 24 jam terakhir, SCI diperdagangkan antara low $ 0.250644 dan high $ 0.277674, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCI adalah $ 6.38, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.249713.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCI telah berubah sebesar -2.55% selama 1 jam terakhir, -9.69% selama 24 jam, dan -29.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PoSciDonDAO Token (SCI)

$ 1.07M
--
$ 4.74M
4.25M
18,910,000.0
Kapitalisasi Pasar PoSciDonDAO Token saat ini adalah $ 1.07M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCI adalah 4.25M, dan total suplainya sebesar 18910000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.74M.

Riwayat Harga PoSciDonDAO Token (SCI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PoSciDonDAO Token ke USD adalah $ -0.0269151649073248.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PoSciDonDAO Token ke USD adalah $ -0.1193105303.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PoSciDonDAO Token ke USD adalah $ -0.1386977618.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PoSciDonDAO Token ke USD adalah $ -0.7044019092145688.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0269151649073248-9.69%
30 Days$ -0.1193105303-47.57%
60 Hari$ -0.1386977618-55.31%
90 Hari$ -0.7044019092145688-73.74%

Apa yang dimaksud dengan PoSciDonDAO Token (SCI)

Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PoSciDonDAO Token (SCI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga PoSciDonDAO Token (USD)

Berapa nilai PoSciDonDAO Token (SCI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PoSciDonDAO Token (SCI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PoSciDonDAO Token.

Cek prediksi harga PoSciDonDAO Token sekarang!

SCI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PoSciDonDAO Token (SCI)

Memahami tokenomi PoSciDonDAO Token (SCI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PoSciDonDAO Token (SCI)

Berapa nilai PoSciDonDAO Token (SCI) hari ini?
Harga live SCI dalam USD adalah 0.250759 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCI ke USD saat ini?
Harga SCI ke USD saat ini adalah $ 0.250759. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PoSciDonDAO Token?
Kapitalisasi pasar SCI adalah $ 1.07M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCI?
Suplai beredar SCI adalah 4.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCI?
SCI mencapai harga ATH sebesar 6.38 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCI?
SCI mencapai harga ATL 0.249713 USD.
Berapa volume perdagangan SCI?
Volume perdagangan 24 jam live SCI adalah -- USD.
Akankah harga SCI naik lebih tinggi tahun ini?
SCI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:57:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PoSciDonDAO Token (SCI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

