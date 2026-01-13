Berapa harga saat ini dari Precious Metals USD?

Precious Metals USD diperdagangkan pada Rp16886.71985, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.02% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan PMUSD dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.02% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika PMUSD unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Precious Metals USD dibandingkan dengan token Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol?

Dalam segmen Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol, PMUSD menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Precious Metals USD hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp161702202068.30 menempatkan PMUSD pada peringkat #1664, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp16826.30891715 hingga Rp16971.06910, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan PMUSD?

Precious Metals USD telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi PMUSD?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 9571780.409356724, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.