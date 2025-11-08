Harga Privapp Network Hari Ini

Harga live Privapp Network (BPRIVA) hari ini adalah $ 0.01474745, dengan perubahan 2.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BPRIVA ke USD saat ini adalah $ 0.01474745 per BPRIVA.

Privapp Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,336, dengan suplai yang beredar 3.21M BPRIVA. Selama 24 jam terakhir, BPRIVA diperdagangkan antara $ 0.01438779 (low) dan $ 0.01479405 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.78, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00860282.

Dalam kinerja jangka pendek, BPRIVA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Privapp Network (BPRIVA)

Kapitalisasi Pasar $ 47.34K$ 47.34K $ 47.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 147.47K$ 147.47K $ 147.47K Suplai Peredaran 3.21M 3.21M 3.21M Total Suplai 9,999,741.24963992 9,999,741.24963992 9,999,741.24963992

Kapitalisasi Pasar Privapp Network saat ini adalah $ 47.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BPRIVA adalah 3.21M, dan total suplainya sebesar 9999741.24963992. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 147.47K.