Harga Project AEON Hari Ini

Harga live Project AEON (AEON) hari ini adalah $ 0.00004409, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AEON ke USD saat ini adalah $ 0.00004409 per AEON.

Project AEON saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,030, dengan suplai yang beredar 998.55M AEON. Selama 24 jam terakhir, AEON diperdagangkan antara $ 0.00004363 (low) dan $ 0.0000452 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00436165, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000373.

Dalam kinerja jangka pendek, AEON bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -17.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Project AEON (AEON)

Kapitalisasi Pasar $ 44.03K$ 44.03K $ 44.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.03K$ 44.03K $ 44.03K Suplai Peredaran 998.55M 998.55M 998.55M Total Suplai 998,553,054.96203 998,553,054.96203 998,553,054.96203

Kapitalisasi Pasar Project AEON saat ini adalah $ 44.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AEON adalah 998.55M, dan total suplainya sebesar 998553054.96203. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.03K.