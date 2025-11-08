BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Project AEON hari ini adalah 0.00004409 USD. Kapitalisasi pasar AEON adalah 44,030 USD. Lacak informasi harga aktual AEON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Project AEON hari ini adalah 0.00004409 USD. Kapitalisasi pasar AEON adalah 44,030 USD. Lacak informasi harga aktual AEON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang AEON

Info Harga AEON

Penjelasan AEON

Situs Web Resmi AEON

Tokenomi AEON

Prakiraan Harga AEON

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Project AEON

Harga Project AEON (AEON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AEON ke USD:

--
----
-1.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Project AEON (AEON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:48:50 (UTC+8)

Harga Project AEON Hari Ini

Harga live Project AEON (AEON) hari ini adalah $ 0.00004409, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AEON ke USD saat ini adalah $ 0.00004409 per AEON.

Project AEON saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,030, dengan suplai yang beredar 998.55M AEON. Selama 24 jam terakhir, AEON diperdagangkan antara $ 0.00004363 (low) dan $ 0.0000452 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00436165, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000373.

Dalam kinerja jangka pendek, AEON bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -17.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Project AEON (AEON)

$ 44.03K
$ 44.03K$ 44.03K

--
----

$ 44.03K
$ 44.03K$ 44.03K

998.55M
998.55M 998.55M

998,553,054.96203
998,553,054.96203 998,553,054.96203

Kapitalisasi Pasar Project AEON saat ini adalah $ 44.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AEON adalah 998.55M, dan total suplainya sebesar 998553054.96203. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.03K.

Riwayat Harga Project AEON USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004363
$ 0.00004363$ 0.00004363
Low 24 Jam
$ 0.0000452
$ 0.0000452$ 0.0000452
High 24 Jam

$ 0.00004363
$ 0.00004363$ 0.00004363

$ 0.0000452
$ 0.0000452$ 0.0000452

$ 0.00436165
$ 0.00436165$ 0.00436165

$ 0.0000373
$ 0.0000373$ 0.0000373

+0.51%

-1.03%

-17.20%

-17.20%

Riwayat Harga Project AEON (AEON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Project AEON ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Project AEON ke USD adalah $ -0.0000134696.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Project AEON ke USD adalah $ -0.0000166354.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Project AEON ke USD adalah $ -0.00003079800678706375.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.03%
30 Days$ -0.0000134696-30.55%
60 Hari$ -0.0000166354-37.73%
90 Hari$ -0.00003079800678706375-41.12%

Prediksi Harga untuk Project AEON

Prediksi Harga Project AEON (AEON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AEON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Project AEON (AEON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Project AEON berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Project AEON yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga AEON untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Project AEON.

Apa yang dimaksud dengan Project AEON (AEON)

Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto.

Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust.

At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement.

Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape.

AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Project AEON (AEON)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Project AEON

Berapa nilai 1 Project AEON pada tahun 2030?
Jika Project AEON tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Project AEON tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:48:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Project AEON (AEON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Project AEON Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.99
$20.99$20.99

+109.90%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00011315
$0.00011315$0.00011315

+2,163.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010801
$0.010801$0.010801

+170.02%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014201
$0.000014201$0.000014201

+136.68%

Flux

Flux

FLUX

$0.18000
$0.18000$0.18000

+64.63%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.01350
$0.01350$0.01350

+22.72%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.