Harga Project Rocket Hari Ini

Harga live Project Rocket (ROCKET) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROCKET ke USD saat ini adalah -- per ROCKET.

Project Rocket saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,469, dengan suplai yang beredar 420.69B ROCKET. Selama 24 jam terakhir, ROCKET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000103, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ROCKET bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -15.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Project Rocket (ROCKET)

Kapitalisasi Pasar $ 20.47K$ 20.47K $ 20.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.47K$ 20.47K $ 20.47K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Project Rocket saat ini adalah $ 20.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROCKET adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.47K.