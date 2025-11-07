Harga Puffy Hari Ini

Harga live Puffy (PUFFY) hari ini adalah $ 0.00000169, dengan perubahan 1.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUFFY ke USD saat ini adalah $ 0.00000169 per PUFFY.

Puffy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,968, dengan suplai yang beredar 44.44B PUFFY. Selama 24 jam terakhir, PUFFY diperdagangkan antara $ 0.00000164 (low) dan $ 0.00000169 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00055347, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000011.

Dalam kinerja jangka pendek, PUFFY bergerak +1.57% dalam satu jam terakhir dan -20.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Puffy (PUFFY)

Kapitalisasi Pasar $ 74.97K$ 74.97K $ 74.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.97K$ 74.97K $ 74.97K Suplai Peredaran 44.44B 44.44B 44.44B Total Suplai 44,442,206,967.79096 44,442,206,967.79096 44,442,206,967.79096

