Harga Pug Inu Hari Ini

Harga live Pug Inu (PUG) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUG ke USD saat ini adalah -- per PUG.

Pug Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,919, dengan suplai yang beredar 355.43T PUG. Selama 24 jam terakhir, PUG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUG bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -33.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pug Inu (PUG)

Kapitalisasi Pasar $ 77.92K$ 77.92K $ 77.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 77.92K$ 77.92K $ 77.92K Suplai Peredaran 355.43T 355.43T 355.43T Total Suplai 355,431,828,844,022.94 355,431,828,844,022.94 355,431,828,844,022.94

