Harga PUGWIFHAT Hari Ini

Harga live PUGWIFHAT (PUGWIF) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUGWIF ke USD saat ini adalah -- per PUGWIF.

PUGWIFHAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 143,847, dengan suplai yang beredar 1.00B PUGWIF. Selama 24 jam terakhir, PUGWIF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00140818, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUGWIF bergerak +1.22% dalam satu jam terakhir dan -16.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUGWIFHAT (PUGWIF)

Kapitalisasi Pasar $ 143.85K$ 143.85K $ 143.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 143.85K$ 143.85K $ 143.85K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PUGWIFHAT saat ini adalah $ 143.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUGWIF adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.85K.