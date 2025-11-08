Harga PulsePad Hari Ini

Harga live PulsePad (PLSPAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLSPAD ke USD saat ini adalah -- per PLSPAD.

PulsePad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,867, dengan suplai yang beredar 170.00M PLSPAD. Selama 24 jam terakhir, PLSPAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.447594, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PLSPAD bergerak +0.07% dalam satu jam terakhir dan -24.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PulsePad (PLSPAD)

Kapitalisasi Pasar $ 25.87K$ 25.87K $ 25.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 760.80K$ 760.80K $ 760.80K Suplai Peredaran 170.00M 170.00M 170.00M Total Suplai 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PulsePad saat ini adalah $ 25.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLSPAD adalah 170.00M, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 760.80K.