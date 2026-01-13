Berapa harga perdagangan saat ini dari PUMLx?

PUMLx (PUMLX) saat ini dihargai Rp6.71286624269415000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 6.11% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga PUMLx hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Sports,Gaming (GameFi),Play To Earn,Move To Earn,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap PUMLX?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi PUMLx dalam pasar kripto global?

Saat ini, PUMLx menduduki peringkat pasar #8377 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp831675835.528125000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang PUMLX?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 123892858.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru PUMLx?

Rentang harga antara Rp6.29580713003235000 dan Rp6.72701525944035000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi PUMLx dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Sports,Gaming (GameFi),Play To Earn,Move To Earn,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio lainnya, PUMLX terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.