Harga Pump Fun Puppet Hari Ini

Harga live Pump Fun Puppet (PUPPET) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUPPET ke USD saat ini adalah -- per PUPPET.

Pump Fun Puppet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,082.69, dengan suplai yang beredar 999.67M PUPPET. Selama 24 jam terakhir, PUPPET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUPPET bergerak +0.78% dalam satu jam terakhir dan -14.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pump Fun Puppet (PUPPET)

Kapitalisasi Pasar $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.08K$ 11.08K $ 11.08K Suplai Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Total Suplai 999,667,249.601513 999,667,249.601513 999,667,249.601513

