Harga Punching Cat Hari Ini

Harga live Punching Cat (PUNCH) hari ini adalah $ 0.00003565, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUNCH ke USD saat ini adalah $ 0.00003565 per PUNCH.

Punching Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,361, dengan suplai yang beredar 599.20M PUNCH. Selama 24 jam terakhir, PUNCH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00087198, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003121.

Dalam kinerja jangka pendek, PUNCH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Punching Cat (PUNCH)

Kapitalisasi Pasar $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.36K$ 21.36K $ 21.36K Suplai Peredaran 599.20M 599.20M 599.20M Total Suplai 599,196,929.399613 599,196,929.399613 599,196,929.399613

