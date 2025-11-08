Harga Puppet Strategy Hari Ini

Harga live Puppet Strategy (PUPPETSTR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUPPETSTR ke USD saat ini adalah -- per PUPPETSTR.

Puppet Strategy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,371.55, dengan suplai yang beredar 1.00B PUPPETSTR. Selama 24 jam terakhir, PUPPETSTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUPPETSTR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Puppet Strategy (PUPPETSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 8.37K$ 8.37K $ 8.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.37K$ 8.37K $ 8.37K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Puppet Strategy saat ini adalah $ 8.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUPPETSTR adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.37K.