Berapa nilai Purple Wojak saat ini?

Purple Wojak saat ini diperdagangkan seharga Rp7.21735958296485000, dengan pergerakan harga sebesar -27.74% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan PURK hari ini, naik atau turun?

PURK telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed.

Seberapa populer Purple Wojak hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual PURK.

Apa yang membuat Purple Wojak berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed dan dibangun di atas jaringan --, PURK menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah PURK yang beredar di pasar?

Terdapat 999992884.368166 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Purple Wojak sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp35.0701378984110000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp7.1696852193120000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.