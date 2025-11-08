Harga Qoryn Hari Ini

Harga live Qoryn (QOR) hari ini adalah $ 0.00000492, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QOR ke USD saat ini adalah $ 0.00000492 per QOR.

Qoryn saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,917.47, dengan suplai yang beredar 999.43M QOR. Selama 24 jam terakhir, QOR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000487, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000049.

Dalam kinerja jangka pendek, QOR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Qoryn (QOR)

Kapitalisasi Pasar $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K Suplai Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Total Suplai 999,429,848.412867 999,429,848.412867 999,429,848.412867

Kapitalisasi Pasar Qoryn saat ini adalah $ 4.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QOR adalah 999.43M, dan total suplainya sebesar 999429848.412867. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.92K.