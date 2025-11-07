BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Quantoz USDQ hari ini adalah 0.999502 USD. Lacak informasi harga aktual USDQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDQ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Quantoz USDQ hari ini adalah 0.999502 USD. Lacak informasi harga aktual USDQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDQ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang USDQ

Info Harga USDQ

Penjelasan USDQ

Situs Web Resmi USDQ

Tokenomi USDQ

Prakiraan Harga USDQ

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Quantoz USDQ

Harga Quantoz USDQ (USDQ)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USDQ ke USD:

$0.999634
$0.999634$0.999634
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Quantoz USDQ (USDQ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:36 (UTC+8)

Informasi Harga Quantoz USDQ (USDQ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.998989
$ 0.998989$ 0.998989
Low 24 Jam
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
High 24 Jam

$ 0.998989
$ 0.998989$ 0.998989

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 0.938182
$ 0.938182$ 0.938182

+0.01%

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Harga aktual Quantoz USDQ (USDQ) adalah $0.999502. Selama 24 jam terakhir, USDQ diperdagangkan antara low $ 0.998989 dan high $ 1.0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDQ adalah $ 1.043, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.938182.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDQ telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -0.02% selama 24 jam, dan -0.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Quantoz USDQ (USDQ)

$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M

--
----

$ 50.98M
$ 50.98M$ 50.98M

6.66M
6.66M 6.66M

51,000,000.0
51,000,000.0 51,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Quantoz USDQ saat ini adalah $ 6.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDQ adalah 6.66M, dan total suplainya sebesar 51000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.98M.

Riwayat Harga Quantoz USDQ (USDQ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Quantoz USDQ ke USD adalah $ -0.0002802775916819.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Quantoz USDQ ke USD adalah $ -0.0000180909.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Quantoz USDQ ke USD adalah $ -0.0003620196.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Quantoz USDQ ke USD adalah $ -0.0003916837912589.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002802775916819-0.02%
30 Days$ -0.0000180909-0.00%
60 Hari$ -0.0003620196-0.03%
90 Hari$ -0.0003916837912589-0.03%

Apa yang dimaksud dengan Quantoz USDQ (USDQ)

The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM).

The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market.

By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Quantoz USDQ (USDQ)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Quantoz USDQ (USD)

Berapa nilai Quantoz USDQ (USDQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Quantoz USDQ (USDQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quantoz USDQ.

Cek prediksi harga Quantoz USDQ sekarang!

USDQ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Quantoz USDQ (USDQ)

Memahami tokenomi Quantoz USDQ (USDQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDQ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Quantoz USDQ (USDQ)

Berapa nilai Quantoz USDQ (USDQ) hari ini?
Harga live USDQ dalam USD adalah 0.999502 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDQ ke USD saat ini?
Harga USDQ ke USD saat ini adalah $ 0.999502. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Quantoz USDQ?
Kapitalisasi pasar USDQ adalah $ 6.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDQ?
Suplai beredar USDQ adalah 6.66M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDQ?
USDQ mencapai harga ATH sebesar 1.043 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDQ?
USDQ mencapai harga ATL 0.938182 USD.
Berapa volume perdagangan USDQ?
Volume perdagangan 24 jam live USDQ adalah -- USD.
Akankah harga USDQ naik lebih tinggi tahun ini?
USDQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Quantoz USDQ (USDQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,621.38
$101,621.38$101,621.38

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.26
$3,337.26$3,337.26

+1.13%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1120
$1.1120$1.1120

+29.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

+0.78%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,621.38
$101,621.38$101,621.38

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.26
$3,337.26$3,337.26

+1.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.14
$157.14$157.14

+0.78%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2212
$2.2212$2.2212

-0.59%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.07
$965.07$965.07

+3.36%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.692
$4.692$4.692

+369.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007739
$0.007739$0.007739

+262.65%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.7001
$13.7001$13.7001

+124.22%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002291
$0.00002291$0.00002291

+112.72%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1001
$0.1001$0.1001

+100.20%