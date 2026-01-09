Harga Quantum Compute Hari Ini

Harga live Quantum Compute (SN48) hari ini adalah $ 2.7, dengan perubahan 3.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN48 ke USD saat ini adalah $ 2.7 per SN48.

Quantum Compute saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,242,346, dengan suplai yang beredar 3.41M SN48. Selama 24 jam terakhir, SN48 diperdagangkan antara $ 2.6 (low) dan $ 3.0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.74, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.983289.

Dalam kinerja jangka pendek, SN48 bergerak +0.18% dalam satu jam terakhir dan +15.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quantum Compute (SN48)

Kapitalisasi Pasar $ 9.24M$ 9.24M $ 9.24M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.24M$ 9.24M $ 9.24M Suplai Peredaran 3.41M 3.41M 3.41M Total Suplai 3,410,328.734135964 3,410,328.734135964 3,410,328.734135964

