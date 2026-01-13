Berapa harga saat ini dari QUANTUM CORE?

Harga langsung dari QUANTUM CORE ($QBS) adalah Rp2.44547075234520000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi QUANTUM CORE di pasar?

QUANTUM CORE saat ini berada pada peringkat pasar #6504, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp2445386524.517400000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari $QBS?

Jumlah token yang beredar dari $QBS adalah 999982263.645805 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari QUANTUM CORE?

Dalam 24 jam terakhir, QUANTUM CORE diperdagangkan dalam kisaran Rp2.42373997277280000 (terendah 24 jam) hingga Rp2.56204206602040000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak QUANTUM CORE dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

QUANTUM CORE mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp103.37483452680720000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp1.81612042302360000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan $QBS hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk QUANTUM CORE?

Pergeseran harga saat ini sebesar -2.50% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.