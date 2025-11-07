Harga QudeAI Framework Hari Ini

Harga live QudeAI Framework (QUDE) hari ini adalah $ 0.00008926, dengan perubahan 1.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUDE ke USD saat ini adalah $ 0.00008926 per QUDE.

QudeAI Framework saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,884, dengan suplai yang beredar 957.75M QUDE. Selama 24 jam terakhir, QUDE diperdagangkan antara $ 0.00008622 (low) dan $ 0.00009105 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00088044, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000844.

Dalam kinerja jangka pendek, QUDE bergerak +1.98% dalam satu jam terakhir dan -20.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar QudeAI Framework (QUDE)

Kapitalisasi Pasar $ 84.88K$ 84.88K $ 84.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 84.88K$ 84.88K $ 84.88K Suplai Peredaran 957.75M 957.75M 957.75M Total Suplai 957,749,897.198567 957,749,897.198567 957,749,897.198567

Kapitalisasi Pasar QudeAI Framework saat ini adalah $ 84.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUDE adalah 957.75M, dan total suplainya sebesar 957749897.198567. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 84.88K.