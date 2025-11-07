BursaDEX+
Harga live QUP Coin hari ini adalah 0.00305258 USD. Lacak informasi harga aktual QUP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QUP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QUP

Info Harga QUP

Penjelasan QUP

Whitepaper QUP

Situs Web Resmi QUP

Tokenomi QUP

Prakiraan Harga QUP

Harga QUP Coin (QUP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 QUP ke USD:

$0.00305258
$0.00305258
+0.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live QUP Coin (QUP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:42 (UTC+8)

Informasi Harga QUP Coin (QUP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00295382
$ 0.00295382
Low 24 Jam
$ 0.00311794
$ 0.00311794
High 24 Jam

$ 0.00295382
$ 0.00295382

$ 0.00311794
$ 0.00311794

$ 0.02113102
$ 0.02113102

$ 0.00141575
$ 0.00141575

+0.58%

+0.38%

+1.31%

+1.31%

Harga aktual QUP Coin (QUP) adalah $0.00305258. Selama 24 jam terakhir, QUP diperdagangkan antara low $ 0.00295382 dan high $ 0.00311794, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQUP adalah $ 0.02113102, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00141575.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QUP telah berubah sebesar +0.58% selama 1 jam terakhir, +0.38% selama 24 jam, dan +1.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar QUP Coin (QUP)

$ 6.07M
$ 6.07M

--
--

$ 6.07M
$ 6.07M

2.00B
2.00B

1,999,949,861.350484
1,999,949,861.350484

Kapitalisasi Pasar QUP Coin saat ini adalah $ 6.07M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUP adalah 2.00B, dan total suplainya sebesar 1999949861.350484. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.07M.

Riwayat Harga QUP Coin (QUP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga QUP Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga QUP Coin ke USD adalah $ -0.0003264038.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga QUP Coin ke USD adalah $ +0.0023629209.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga QUP Coin ke USD adalah $ +0.000282038293607978.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.38%
30 Days$ -0.0003264038-10.69%
60 Hari$ +0.0023629209+77.41%
90 Hari$ +0.000282038293607978+10.18%

Apa yang dimaksud dengan QUP Coin (QUP)

I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya QUP Coin (QUP)

Prediksi Harga QUP Coin (USD)

Berapa nilai QUP Coin (QUP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda QUP Coin (QUP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk QUP Coin.

Cek prediksi harga QUP Coin sekarang!

QUP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi QUP Coin (QUP)

Memahami tokenomi QUP Coin (QUP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QUP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang QUP Coin (QUP)

Berapa nilai QUP Coin (QUP) hari ini?
Harga live QUP dalam USD adalah 0.00305258 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QUP ke USD saat ini?
Harga QUP ke USD saat ini adalah $ 0.00305258. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar QUP Coin?
Kapitalisasi pasar QUP adalah $ 6.07M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QUP?
Suplai beredar QUP adalah 2.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QUP?
QUP mencapai harga ATH sebesar 0.02113102 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QUP?
QUP mencapai harga ATL 0.00141575 USD.
Berapa volume perdagangan QUP?
Volume perdagangan 24 jam live QUP adalah -- USD.
Akankah harga QUP naik lebih tinggi tahun ini?
QUP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QUP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:39:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,611.87

$3,336.76

$1.1105

$157.09

$1.0004

