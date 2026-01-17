Berapa harga real-time Radar hari ini?

Harga live Radar berada pada Rp79.26176393664685000, bergerak --% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk RADAR?

RADAR telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Radar hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana RADAR saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa RADAR menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Radar?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3879158806.015402000, Radar berada di peringkat #5854, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami RADAR baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Radar dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp14612.790647574834000, sementara ATL-nya adalah Rp30.11536298710121000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar RADAR?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (48941069.23 token), kinerja kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.