Harga live Ratking hari ini adalah 0.00007217 USD. Kapitalisasi pasar RATKING adalah 72,102 USD. Lacak informasi harga aktual RATKING ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RATKING

Info Harga RATKING

Penjelasan RATKING

Situs Web Resmi RATKING

Tokenomi RATKING

Prakiraan Harga RATKING

Logo Ratking

Harga Ratking (RATKING)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RATKING ke USD:

--
----
+12.80%1D
USD
Grafik Harga Live Ratking (RATKING)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:52:38 (UTC+8)

Harga Ratking Hari Ini

Harga live Ratking (RATKING) hari ini adalah $ 0.00007217, dengan perubahan 12.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RATKING ke USD saat ini adalah $ 0.00007217 per RATKING.

Ratking saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,102, dengan suplai yang beredar 1.00B RATKING. Selama 24 jam terakhir, RATKING diperdagangkan antara $ 0.00006056 (low) dan $ 0.00007756 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00081879, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005617.

Dalam kinerja jangka pendek, RATKING bergerak +0.79% dalam satu jam terakhir dan -16.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ratking (RATKING)

$ 72.10K
$ 72.10K$ 72.10K

--
----

$ 72.10K
$ 72.10K$ 72.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Ratking saat ini adalah $ 72.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RATKING adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.10K.

Riwayat Harga Ratking USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00006056
$ 0.00006056$ 0.00006056
Low 24 Jam
$ 0.00007756
$ 0.00007756$ 0.00007756
High 24 Jam

$ 0.00006056
$ 0.00006056$ 0.00006056

$ 0.00007756
$ 0.00007756$ 0.00007756

$ 0.00081879
$ 0.00081879$ 0.00081879

$ 0.00005617
$ 0.00005617$ 0.00005617

+0.79%

+12.71%

-16.14%

-16.14%

Riwayat Harga Ratking (RATKING) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ratking ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ratking ke USD adalah $ -0.0000547081.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ratking ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ratking ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+12.71%
30 Days$ -0.0000547081-75.80%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Ratking

Prediksi Harga Ratking (RATKING) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RATKING pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Ratking (RATKING) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Ratking berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Ratking yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga RATKING pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Ratking.

Sumber Daya Ratking (RATKING)

Situs Web Resmi

Tentang Ratking

Berapa harga saat ini dari Ratking?

Ratking diperdagangkan pada Rp1.21563635544435000, mengalami pergerakan harga sebesar 12.70% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Ratking adalah Rp13.79175407335845000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.94613127456435000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan RATKING hari ini?

Market capitalization berada pada Rp1214490958.850610000, menempatkan aset ini di peringkat #7680 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Ratking?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan RATKING.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 1000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Ratking termasuk?

Ratking merupakan bagian dari klasifikasi BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai RATKING?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan RATKING memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ratking

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:52:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ratking (RATKING)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Ratking Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.