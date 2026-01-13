Berapa harga saat ini dari Ratking?

Ratking diperdagangkan pada Rp1.21563635544435000, mengalami pergerakan harga sebesar 12.70% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Ratking adalah Rp13.79175407335845000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.94613127456435000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan RATKING hari ini?

Market capitalization berada pada Rp1214490958.850610000, menempatkan aset ini di peringkat #7680 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Ratking?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan RATKING.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 1000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Ratking termasuk?

Ratking merupakan bagian dari klasifikasi BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai RATKING?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan RATKING memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.