Harga ratthew Hari Ini

Harga live ratthew (RATTHEW) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RATTHEW ke USD saat ini adalah -- per RATTHEW.

ratthew saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 224,717, dengan suplai yang beredar 1.00B RATTHEW. Selama 24 jam terakhir, RATTHEW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RATTHEW bergerak +3.61% dalam satu jam terakhir dan +1.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ratthew (RATTHEW)

Kapitalisasi Pasar $ 224.72K$ 224.72K $ 224.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 224.72K$ 224.72K $ 224.72K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

